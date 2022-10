Kawa na wynos? Jak połączyć przyjemne z pożytecznym

Choć nadal daleko nam do Skandynawów, to i w naszym kraju z roku na rok kawa zyskuje na znaczeniu. Według danych Food Research Institute 66 proc. Polaków regularnie spożywa kawę, a połowa rozpoczyna dzień od jej wypicia. Rocznie daje to 95 l naparu, do przygotowania którego każdy z nas potrzebuje ok. 3 kg ziaren.