Kayah na pogrzebie Zofii Karpiel-Bułecki. "Bardzo ją pokochałam za dowcip, za dystans do siebie i za witalność"

Na zakopiańskim cmentarzu na Pęksowym Brzyzku 2 lipca spoczęła Zofia Karpiel-Bułecka. W uroczystości pogrzebowej góralki brało udział kilkaset osób, w tym Kayah. Wokalistka ceniła i przyjaźniła się ze zmarłą. Łączyła ich również miłość do Tatr, a swojego czasu do Sebastiana Karpiel-Bułecki, którego pani Zofia wychowała jak syna. Ponieważ kontakt byłych partnerów urwał się na wiele lat, pojawienie się Kayah na pogrzebie wywołało zdziwienie. Ona jednak swoim przemówieniem jasno dała do zrozumienia, dlaczego oddała hołd góralce.