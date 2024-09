Kazimierz Mazur był rodzimowiercą. Miał słowiański pogrzeb

"Różyczka", "Rozmowy kontrolowane", "Zemsta", "Panna z mokrą głową" to produkcje, w których mogliśmy oglądać Kazimierza Mazura. Ogólnopolską rozpoznawalność przyniosła mu rola Tomaszka Niechcica w filmie "Noce i dnie". Aktor zmarł 6 września 2022 roku na skutek ciężkiej choroby. Informację o śmierci przekazał jego syn, Kazimierz Mazur.

Kazimierz Mazur był rodzimowiercą i współzałożycielem Rodzimego Kościoła Polskiego, czerpiącego z wierzeń i kultury Słowian. Przez lata pełnił funkcję ofiarnika, a także sekretarza generalnego i skarbnika. Współtworzył broszurę programową związku, a także przyczynił się do zakupu i budowy kościoła w Małej Wsi i Barchowie.

