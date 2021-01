Keira Knightley o córkach. "Staram się nie powtarzać im, jakie są piękne"

Aktorka o roli kobiet w społeczeństwie

Keira Knightley w jednym z ostatnim wywiadów, który można przeczytać na łamach "Pani" wyznała, co sądzi o współczesnym podejściu do wychowywania dzieci. Jak sama przyznała, stereotypowe podejście do tego, kto jest głową rodziny i zarabia to męczący oraz niesprawdzony model. Knightley wychowywała się w niestandardowej na owe czasy rodzinie – jej ojciec był aktorem, a matka pisarką, więc obydwoje pracowali i dzięki temu stworzyli partnerski układ.