Mandaryna o nowej żonie Wiśniewskiego. Nie jest jej ulubienicą

Mandaryna o Poli: "Nie mam z nią jakichś relacji wielce przyjacielskich"

- My pracujemy razem, ja się z Anią bardzo kumpluję – skomentowała Mandaryna w rozmowie z reporterką Jastrząb Post. - I Eti i Vivi, Xavier i Fabbka tworzą taki naprawdę fajny, rodzinny team. My też w tym wszystkim uczestniczymy. Z Anią się przyjaźnimy, kumplujemy. Mamy dość podobne poczucie humoru, podobne flow, w którym się rozumiemy. Rzeczywiście w sylwestra byliśmy z Anią, Michałem i było fajnie – dodała.

- To ciężko oceniać – wyznaje Mandaryna dla Jastrząb Post. - Jest sympatyczną osobą. Nie mam z nią jakichś relacji wielce przyjacielskich. Dla mnie najważniejsze, żeby Michał był szczęśliwy. Im bardziej on jest szczęśliwy, tym bardziej cała ta patchworkowa rodzina też jest szczęśliwa. Trzymamy za niego kciuki, bo jest nam bliską osobą. A jeśli w tym momencie uszczęśliwia go Pola, no to fajnie. Ja im życzę jak najlepiej – przyznaje.