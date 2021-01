Gdynia: ksiądz został nauczycielem fizyki. Matka jest oburzona

W ostatnich miesiącach w Polsce obserwuje się trend wzrostowy jeśli chodzi o laicyzację szkoły. Z danych zgromadzonych do grudnia 2020 roku wynikało, że od września na warszawskiej Woli, Ursynowie i Pradze-Południe z lekcji religii wypisało się 1500 uczniów. Spada również zaufanie dla Kościoła w Polsce. Obecnie deklaruje je jedynie 41 proc. respondentów, co jest najniższym wynikiem od 27 lat. Nie dziwi więc fakt, że jedna z matek ostro zareagowała na informację, że nowym nauczycielem fizyki jej dziecka został ksiądz .

Ksiądz uczy fizyki. "Ma świeckie wykształcenie"

Nauka w Publicznej Szkole Samorządowej nr 2 w Gdyni od listopada odbywa się w trybie zdalnym. Matka jednego z uczniów mogła więc na własne oczy przekonać się, jak wyglądają lekcje prowadzone przez księdza . Nie spodobało jej się to, co zobaczyła.

- Nowym nauczycielem od fizyki mojego dziecka został ksiądz – poinformowała kobieta w mediach społecznościowych. - Napisałam do wychowawczyni, że mam obawy i, niestety, wszystko się potwierdziło. Przyszedł na lekcję w sutannie i od drzwi "szczęść", i co chwilę "bóg" i tego typu teksty. Dyrektorka nie widzi problemu. Twierdzi, że to, jak przychodzi ubrany, to jego sprawa.