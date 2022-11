Kicz czy kamp? Prowokująca Dua Lipa znowu na językach

Kamp, czyli sztuka sztuczności

Mówiąc w skrócie - to co nie podoba się większości, prawdopodobnie przypadnie do gustu tej gwiazdy. Dua Lipa to królowa kampu. Co to oznacza? Otóż ceni sobie rzeczy, które wydają się być w złym guście. To pewnego rodzaju sztuka patrzenia z dystansu, odrealniony świat pełen przerysowania. Stąd zamiłowanie gwiazdy do ostentacyjnych i przesadzonych stylizacji, które zawsze stają w ogniu krytyki. Niekiedy przemycają małą dawkę kiczu, a innym razem całe poddają się dziwaczności. Chociaż bardzo im do siebie blisko, między kiczem, a kampem nie należy stawiać znaku równości.