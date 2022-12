Kiedy dziadkowie zabierają dzieci na noc… "W takie dni śpimy do południa"

Okazało się, że wbrew ostrzeżeniom syn Igi i Mariusza zniósł rozłąkę bardzo dobrze. – Od tamtego czasu regularnie zostawiamy synów u moich rodziców, którzy mieszkają w tym samym co my mieście. Rodzice mają duży dom z ogrodem, a my mieszkamy w bloku, więc różnica jest kolosalna. Wszyscy są zadowoleni: chłopcy, dziadkowie, no i ja z mężem. Mamy już swój rytuał. Gdy zostajemy sami, szykujemy się i idziemy w miasto. Zawsze na tę okazję robię supermakijaż i układam włosy, wkładam sukienkę i wpadamy do restauracji, kina, czasem do klubu. To też właściwie jedynie okazja, żeby się napić, bo przy dzieciach zwykle nie pijemy alkoholu – opowiada Iga. – To czas tylko dla nas. Moim zdaniem bardzo zdrowo jest w wolnej chwili, bez dzieci, wyszykować się i wyjść do ludzi. Zabawić się. Zresetować głowę – uważa Iga.