Cieszysz się życiem w pojedynkę? Celebruj to w lutym! Gdy świat ogarnia walentynkowe szaleństwo, single też mają okazję do świętowania. Przypominamy, kiedy jest Dzień Singla i zachęcamy do uczczenia go z rozmachem. Oto 7 pomysłów na aktywności, których pozazdroszczą ci zakochani.

Co to jest Dzień Singla i kto go obchodzi?

Dzień Singla jest corocznym świętem obchodzonym przez osoby żyjące w pojedynkę. Wiele z nich manifestuje wtedy zadowolenie ze swojej wolności i niezależności. Bo bycie samemu wcale nie musi być smutne, nudne ani nieszczęśliwe, prawda? Dzień Singla to moment, kiedy można pokazać pozytywną stronę życia solo. A przy tym naprawdę dobrze się bawić!

W badaniu przeprowadzonym przez ZaadoptujFaceta ponad 60% ankietowanych zadeklarowało, że bycie singielką daje im więcej szczęścia niż życie w parze. Z kolei 56% pytanych kobiet świadomie nie angażuje się w związek. Jesteś wśród nich? Zacznij odliczać dni do celebracji!

Kiedy jest Dzień Singla?

Możesz być zaskoczona tym pośpiechem, jeśli Dzień Singla kojarzysz — tak jak wielu ludzi na świecie — z dniem 11 listopada. To wtedy święto obchodzi się w Chinach. Jest ono jednym z największych, globalnych wydarzeń komercyjnych w roku.

Tymczasem Dzień Singla w Polsce i innych krajach Europy Zachodniej, przypada tuż po Walentynkach — 15 lutego. Datę tę oraz całą ideę, nieco na przekór zakochanym, wymyślił w 2005 r. Trevor Mcwanda. Żyjąc samotnie przez długi czas, uznał, że osoby takie jak on również zasługują na swoje święto. I choć jego inicjatywa wciąż nie zdobyła tak dużej popularności jak jej siostra z Azji — zdecydowanie warto zaznaczyć ją w kalendarzu.

Jak świętować Dzień Singla 2024? W domu albo poza nim. W pojedynkę bądź w towarzystwie. Spokojnie lub w pełnym szaleństwie. Kiedy jest Dzień Singla, obowiązuje tylko jedna reguła: realizowanie swoich potrzeb i pragnień. Bez żadnych kompromisów.

Nie przepadasz za samotnym świętowaniem? Zbierz grupę bliskich ci singielek i celebrujcie razem. A może wolisz własne towarzystwo? Dzięki naszym propozycjom polubisz je jeszcze bardziej. Niech 15 lutego Dzień Singla okaże się świętem miłości do najważniejszej postaci w twoim życiu — samej siebie.

Pomysły na Dzień Singla - infografika. © materiały partnera

Wytańcz swoją radość życia

Jeżeli świętować to tanecznym krokiem! Ruch zwiększa poziom szczęścia, wyzwala dobrą energię i wzmacnia pewność siebie. Smutek i zły nastrój w Dzień Singla? Nie ma mowy — wskakuj na parkiet.

W tym celu niekoniecznie musisz iść na imprezę do klubu. Może właśnie w Dzień Singla 2024 rozpoczniesz długo odkładany kurs tańca dla singli albo zapiszesz się na pierwsze w życiu zajęcia pole dance. Warto też poszukać w okolicy imprezy ze spontanicznym tańcem intuicyjnym (ecstatic dance) i pobawić się we własnym rytmie. A może po prostu zostaniesz w domu, włączysz ulubioną muzykę i poddasz się swobodnemu ruchowi? Nikt nie patrzy — możesz pozwolić sobie na wszystko. Posłuchaj, co ci w duszy gra!

Baw się… ze smakiem

Nie musisz wychodzić z domu, aby hucznie świętować. Nie musisz mieć drugiej połówki, aby świetnie się bawić. Wystarczą cztery ściany mieszkania, dobra muzyka i… bąbelkowe drinki. Koniecznie bez procentów, bo to nie czas na topienie smutków w kieliszku. To pora na celebrację pełnej wolności i niezależności.

Przepis na udane Single Party w domu! - infografika. © materiały partnera

Mając w kuchni saturator do wody SodaStream, przygotujesz pyszne, oryginalne, bezalkoholowe drinki na bazie wody gazowanej. Mocktail grapefruitowo-imbirowy z tymiankiem na pewno rozgrzeje atmosferę, ale warto spróbować też innych dodatków. Karmelizowane jabłko, marakuja, pomarańcza i inne owoce skutecznie osłodzą ci Dzień Singla. Kiedy tylko uwolnisz kulinarną kreatywność, będziesz zaskoczona, jak wiele możliwości kryje się w wodzie z bąbelkami. Eksperymentuj więc ze składnikami, dodatkami i ilością gazu. Czy wiesz, że wypuszczasz go dokładnie tyle, na ile masz ochotę? Tak prosto i wygodnie!

Umieść składniki w szklance lub kieliszku. Wypełnij butelkę wodą. Zamontuj butelkę w saturatorze. Opuść dźwignię od 1 do 7 razy. Gotową wodę połącz z owocami, ziołami i innymi dodatkami.

Mocktailami, np. ze stylowego SodaStream Art, możesz delektować się sama albo zorganizować szalone single party dla bliskich ci kobiet. Bąbelków z pewnością nie zabraknie. Z jednego cylindra z CO2 da się przygotować nawet 60 l napojów w nieograniczonych wariantach.

Zanurz się w przyjemności domowego SPA

Słodkie drinki z bąbelkami dodadzą smaku nie tylko hucznej domówce. Co powiesz na to, aby wzbogacić nimi domowe SPA? Wyobraź to sobie: wanna po brzegi wypełniona spienioną wodą, aromatyczne płatki róż unoszące się na powierzchni, zapachowe świece na brzegach i pyszności pod ręką. W całości do twojej dyspozycji! Ulubiona książka już na ciebie czeka, w tle słychać relaksującą muzykę, a ty bierzesz do ręki kieliszek z bąbelkowym drinkiem.

W Dzień Singla 2024 trudno o trafniejszy wybór niż koktajl bezalkoholowy "Pocałunek gwiazdy". Znalazło się w nim miejsce na syrop z liczi, soki ze świeżej limonki i jabłek oraz syrop Różowy Grejpfrut SodaStream. A to wszytko oczywiście nasycone bąbelkami z saturatora do wody sodowej.

Jeśli masz ochotę, przed wejściem do wanny jeszcze:

● wyszczotkuj ciało na sucho dla oczyszczenia z toksyn;

● wykonaj relaksujący automasaż ciała gorącym olejem;

● nałóż maseczkę na twarz, aby odkryć w sobie jeszcze więcej piękna;

● i… poczuj się jak prawdziwa gwiazda!

Kobieta czytająca książkę w wannie - zdjęcie. © materiały partnera

Rozsmakuj się w swoim towarzystwie

Dobrym pomysłem, jak świętować Dzień Singla, jest też tzw. solo dining. Ten rosnący na popularności trend polega na chodzeniu do restauracji w pojedynkę dla czystej przyjemności. Czy to nie wygląda jak idealny plan na 15 lutego? Wykorzystaj tę okazję, aby spróbować zupełnie nowych smaków lub zajrzeć do ekskluzywnego lokalu w twojej okolicy.

A co, jeśli masz opory przed samotnym jedzeniem wśród par i grup znajomych? Rozwiązaniem może być kolacja w ciemności. Nietypowa uczta dla zmysłów zyskuje popularność w wielu miastach, również jako pomysł na Dzień Singla w Polsce. Choć smakowych doznań nie umniejszy też elegancki posiłek w domu. Zamów wykwintne danie, a jeżeli masz kulinarną duszę — chwyć za książkę z przepisami. Na ten dzień zaplanuj coś, co rozpieści twoje podniebienie w duecie z mocktailem na bazie wody z saturatora do wody gazowanej.

Świętuj nieziemsko… ponad ziemią

A gdyby tak pozwolić sobie na więcej szaleństwa? Niezależnie od tego, czy bujasz w obłokach, czy twardo stąpasz po ziemi — niech 15 lutego Dzień Singla oderwie cię od przyziemnych spraw. Dosłownie. Przekonasz się, jak jeszcze może smakować nieograniczona wolność.

Wybierając się na trampoliny, w czystej ekscytacji wyskaczesz swoją radość życia. Spory łyk adrenaliny weźmiesz z kolei podczas lotu w tunelu aerodynamicznym. Do przeżyć w takich warunkach do niedawna miały dostęp wyłącznie osoby uprawiające sporty ekstremalne. Teraz i ty swobodnie wzniesiesz się w powietrze.

Nieziemskie aktywności nie muszą być jednak aż tak odlotowe. Możesz na przykład spróbować aerial jogi, dzięki której poczujesz się jeszcze bardziej zmysłowo i kobieco. To nowatorskie połączenie elementów jogi, akrobatyki i pilatesu oparte na ruchach z wykorzystaniem elastycznych chust.

Kobieta ćwicząca aerial jogę na szarfach podwieszonych pod sufitem - zdjęcie. © materiały partnera

Wyjedź na spontaniczną wycieczkę

Wsiąść do pociągu byle jakiego, nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet. Marzyłaś o tym nie raz, ale zawsze brakowało ci towarzystwa? Nie potrzebujesz go! 15 lutego należy do singli, więc zdecydowanie warto wykorzystać go na wycieczkę w pojedynkę.

Udasz się do któregoś z polskich miast? Wylądujesz na drugim końcu Europy? A może po prostu obierzesz za cel sąsiednią dzielnicę, stając się na jeden dzień turystką we własnym mieście? Sprawdź okoliczne parki, ciekawe muzea, galerie sztuki, kluby oraz inne atrakcje i wyrusz na zwiedzanie solo. Przygoda czeka nawet za rogiem!

Zrób sobie prezent. Dosłownie

W kalendarzu trudno o lepszą okazję na sprawienie sobie prezentu niż 15 lutego. Czy jednak, zamiast zastanawiać się, co kupić na Dzień Singla, nie byłoby ciekawiej własnoręcznie stworzyć dla siebie upominek? Jeśli w twojej okolicy odbywają się akurat warsztaty z rękodzieła — nie szukaj lepszego powodu do wzięcia w nich udziału.

Coś wyjątkowego dla siebie wykonasz też w zaciszu własnego domu przy ulubionej muzyce i gazowanej lemoniadzie lawendowej. W internecie nie brakuje kursów w duchu popularnego trendu Do It Yourself. Szkolenie z tworzenia biżuterii czy naturalnych ozdób nie tylko pozostawi cię z nową umiejętnością, ale i wartościową pamiątką na lata.

Dzień Singla 2024 może skutecznie wyrwać cię z zimowej rutyny — wystarczy otworzyć się na przyjemność celebracji. Jak zamierzasz go uczcić w tym roku?

Materiał sponsorowany przez SodaStream