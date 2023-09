Kiedy najpóźniej siać poplon? Lepiej się pospiesz

Poplon ozimy - co najlepiej wybrać?

We wrześniu dobrze jest się zdecydować na rzepak ozimy. Jest on odpowiedni jako poplon na glebach żyznych i dobrze nawodnionych, jednak warto pamiętać, że na innych gruntach może prowadzić do przesuszenia gleby. Najlepiej wysiewać go trochę później, np. we wrześniu, ale ważne jest, aby przekopać go razem z glebą maksymalnie pod koniec jesieni.