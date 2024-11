Rodzina nie może pochować Zającówny. Wkroczyła prokuratura

Dla rodziny, przyjaciół i fanów Elżbiety Zającówny to trudny czas oczekiwania. Pogrzeb jest nie tylko ostatnim pożegnaniem, ale również możliwością złożenia hołdu zmarłej.

Śmierć Elżbiety Zającówny to nieodżałowana strata nie tylko dla jej najbliższych, ale także dla środowiska artystycznego, z którym była związana przez całe swoje życie. Juliusz Machulski , reżyser i bliski znajomy Zającówny, wspomina aktorkę jako osobę wyjątkowo serdeczną i ciepłą. W rozmowie z Onetem podkreślił, że jeszcze niedawno rozmawiali o wspólnych projektach i przyszłości, nie spodziewając się, że przyjdzie mu wspominać aktorkę w tak bolesnych okolicznościach.

