"Przestraszyłam się". Mówi, co zauważyła w czasie ostatniego spotkania

Elżbieta Zającówna zmarła 28 października 2024 roku. Cieszyła się ogromną sympatią widzów. Zachwycała rolami w takich produkcjach jak "Vabank", "C.K. Dezerterzy" czy "Matki, żony i kochanki". Fani do dziś chętnie do nich wracają. Nic dziwnego, że informacja o jej nagłej śmierci zasmuciła opinię publiczną. Małgorzata Potocka w rozmowie ze Światem Gwiazd postanowiła opowiedzieć o swojej zmarłej przyjaciółce. Jej słowa chwytają za serce.

Małgorzata Potocka nie ukrywała, że nie miała z Elżbietą Zającówną zbyt częstego kontaktu, jednak mimo upływu czasu, wciąż pozostawały sobie bardzo bliskie. "Gdy przypadkowo się zobaczyłyśmy, to lądowałyśmy w najbliższej kawiarni i nie mogłyśmy się rozstać. Takie spotkania były najlepsze, bo zawsze ciężko się umówić" - przyznała w najnowszym wywiadzie.

Rodzina Elżbiety Zającówny nie ujawniła szczegółowych informacji na temat przyczyny jej śmierci. Wiadomo jednak, że aktorka od lat zmagała się z chorobą von Willebranda, która charakteryzuje się zaburzeniami w krzepliwości krwi. To właśnie z jej powodu miała zakończyć karierę.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!