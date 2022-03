Kiedy pójść spać, aby wstać wyspanym. Jest proste równanie

Masz problem z zasypianiem?

Wiele osób skarży się na trudności z zasypianiem. Powtarzające się problemy mogą być przyczyną poważnych zaburzeń, min. depresji. Niemniej eksperci zalecają, aby dobrze przygotować pokój, w którym się śpi. Należy go porządnie wywietrzyć, zaciemnić i wynieść na czas snu urządzenia elektroniczne. Co więcej, nie powinno się oglądać przed snem telewizji, czy korzystać z komputera bądź telefonu. Ekspozycja na światło niebieskie sprawia, że nasz mózg zaczyna "wariować" i mylić dzień z nocą. Prowadzi to też do zaburzeń w wydzielaniu melatoniny.