Kiedy ty śpisz, twoja skóra wykonuje ważną pracę

Pielęgnacyjne "czary" pod osłoną nocy

Noc to pora, kiedy dzieją się rzeczy magiczne i to nie tylko w literaturze, bajkach czy filmach, ale też w skórze. Kiedy my smacznie śpimy, nasza skóra włącza tryb regeneracyjny, podczas którego jej komórki ulegają odnowieniu i naprawie. Warto pomóc skórze w tych zadaniach, stosując odpowiednie kosmetyki. Tym bardziej że nocą cera jest najbardziej podatna na pielęgnację. Wieczorem zwiększa się jej przepuszczalność, wzrasta temperatura ciała, skóra oczyszcza się z toksyn, dotlenia, uelastycznia, lepiej chłonie składniki aktywne zawarte w kosmetykach. Wystarczy porządnie przyłożyć się do dwóch kroków wieczornej pielęgnacji, by nocą na twarzy zadziała się "magia". Pierwszym etapem jest skuteczne oczyszczenie, drugim wybór dobrego kremu na noc.