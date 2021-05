Kierował pacjentki na zbędne operacje. Lekarz nie podawał powodów, mataczył

Powszechnie szanowanemu lekarzowi długo udawało się tuszować swoje działania . Przełomem był rok 2007, gdy trafiła do niego pacjentka w celu skonsultowania problemów z jajnikami. Lekarz uznał, że potrzebna jest laparoskopia, ale przydałaby się też histerektomia. Kobieta zgodziła się na zabieg, jednocześnie nie będąc do końca świadoma, co konkretnie zrobi lekarz.