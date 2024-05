Kilka dni temu świętowała urodziny. Teraz odniosła się do nagrania z imprezy

Wsunęła na nos czarne okulary i zaczęła tańczyć. Pod filmikiem pojawiło się sporo komentarzy. Aż roiło się od ciepłych słów i życzeń. "100 lat, ja dałabym pięćdziesiątkę góra, a nawet mniej", "Niesamowita energia", "Tańcz, baw się i korzystaj z życia!", "Jednak wiek to tylko liczba" - czytamy na Instagramie.

Teraz Agnieszka Fitkau-Perepeczko postanowiła odnieść się do nagrania z urodzinowej imprezy. Poruszyła też kwestię hejtu, z którym mierzy się od lat.

"A ja kocham życie takie, jakie ono jest...nawet z hejterami, bo wnoszą dużo nowości do moich obserwacji o ludziach. Nie mam ton botoksu, jak twierdzą w komentarzach głównie kobiety. Mam zmarszczki i myślę, że niektóre z nich nawet dodają urody (...)" - podsumowała Fitkau-Perepeczko.

