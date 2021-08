Kim jest Aleksandra Lisek – żona tyczkarza Piotra Liska? Również odnosiła duże sukcesy w sporcie

Rekord życiowy pani Aleksandry wynosi 4,15 m na stadionie i pięć centymetrów mniej na hali. Małżonkowie poznali się w Szczecinie, oczywiście podczas intensywnych treningów w trakcie obozu sportowego. Oboje należeli bowiem do klubu OSOT Szczecin. - Śmieję się, że wtedy skakałam lepiej od niego. To, co mnie w nim urzekło, to głos. On się po prostu odezwał i ja mówię: o Boże! Jaki on ma super głos – wspominała pani Aleksandra w rozmowie z "Dzień dobry TVN".