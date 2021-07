Katarzyna Zillmann nie zrobiła nic nadzwyczajnego. Ale jej prosty gest wiele znaczy [OPINIA]

Od zdań o "afiszowaniu się" aż roi się w sieci. Że "fajnie, że mamy medal, ale po co to tak się afiszować", że "zwycięstwo super, ale po co to tak prowokować, no przecież to nie jest na to miejsce". A to jest niestety podejście, które zostało wtłoczone społeczeństwu do głowy przez rząd, że LGBT to nie ludzie, to ideologia. Ale w kochaniu nie ma nic ideologicznego.