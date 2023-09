Kim jest konsultantka kosmetyczna? Sprawdź!

Konsultantka kosmetyczna – na czym polega ta praca?

Kupujesz kosmetyki z Avonu? Robią to również Twoi znajomi lub myślisz, że mogłabyś ich do tego namówić? Masz chwilową przerwę w pracy, ale chcesz uniknąć stagnacji? A może zajmujesz się maluchem w domu i doskwiera Ci brak kontaktu z ludźmi? Jeśli szukasz dodatkowego zajęcia, które nie obliguje Cię do niczego i sama chcesz decydować, ile czasu na nie poświęcisz, to wprost wymarzona praca dla Ciebie. W dodatku to praca w 100% zdalna, polegająca jedynie na zamawianiu produktów dla siebie i znajomych. Dzięki temu zyskujesz rabaty oraz inne wymierne korzyści, takie jak tańsza dostawa, dostęp do nowinek z branży kosmetycznej, możliwość testowania nowych produktów etc. Nie musisz pojawiać się w biurze, nie musisz być "na zawołanie" pod telefonem ani mailem, nie musisz uczestniczyć w żadnych telekonferencjach. Słowem, sama decydujesz, jak podejść do tego zajęcia. Brzmi niemal jak prowadzenie własnego biznesu, przy czym tutaj nie zajmuje Ci czasu cała koszmarna papierologia, urzędy i prowadzenie księgowości. Fajne w tej pracy jest to, że jeśli chcesz, możesz się rozwijać, np. tworząc i kierując własnym zespołem konsultantek. Jeśli więc chciałabyś się sprawdzić jako managerka, masz ku temu idealną okazję.