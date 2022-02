Kim jest mąż Doroty Wellman? Dziennikarka jest z nim już od 34 lat

Dziennikarka poznała Krzysztofa Wellmana w latach 80. na planie filmu "Schodami w górę, schodami w dół". Miała wtedy 27 lat, a on 30 lat i był w trakcie rozwodu. Mężczyzna był odpowiedzialny za robienie fotosów na planie produkcji, natomiast Dorota Wellman sprawdzała się w roli drugiego reżysera. Prowadząca "Dzień Dobry TVN" przyznała kiedyś, że nie była to miłość od pierwszego wejrzenia, a dość powoli rozwijająca się znajomość. W końcu przyjaźń przerodziła się w głębsze uczucie. Para stanęła na ślubnym kobiercu w 1987 roku. Do tej pory tworzą szczęśliwy związek.