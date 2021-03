Kim jest seksista? Lepiej nie zawracać sobie nim głowy

Seksista – kto może nim być?

Seksista – czym się charakteryzuje?

1. decyduje za Ciebie – jeśli mężczyzna zamawia dla Ciebie potrawę albo drinka, ale wcześniej nie upewnia się, co lubisz, to niezawodny znak, że jest pewny siebie i według niego wie lepiej, czego potrzebujesz;

2. nadużywa zdrobnień – oczywiście słodkie zdrobnienia typu kotku czy słonko nie są niczym złym, ale raczej nie zwiastują niczego dobrego w przyszłości. Jeśli używa ich już na początku znajomości wskazuje to, że mężczyzna we własnym mniemaniu rości sobie prawa do posiadania kobiet. Dlatego też widzi "kotkę", a nie pełnokrwistą kobietę z planami i ambicjami;

3. nie pyta o plany/pracę – seksista przede wszystkim traktuje obowiązki zawodowe kobiet za mało poważnie, ponieważ w paniach widzi głównie matki i żony, a nie specjalistki w swoich dziedzinach. Seksista szuka kobiety, która odpowiada jego wyobrażeniu kobiecości – będzie go interesowało czy wpasujesz się w schemat słabej kobiety, która będzie do niego dzwonić przy każdym kłopocie;

4. wyrobiona filozofia – seksista ma już własne poglądy na temat kobiet i czuje potrzebę dzielenia się nimi. Jednak są one małe elastyczne, dlatego możesz się spodziewać, że w momencie gdy nie będziesz pasować do jego filozofii, po prostu uzna, że "zdradziłaś swoją płeć";

5. negatywnie mówi o byłych – uważnie wsłuchuj się w historie opowiadane przez seksistę. Zazwyczaj w jego mniemaniu byłe dziewczyny bywały zbyt wyzwolone albo za mało kobiece, leniwe lub egoistyczne. Seksistę najbardziej boli wolna wola kobiet.