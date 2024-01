Kim jest żona Wąsika? Ma za sobą ekspresowy awans

We wtorek 9 stycznia byli szefowie CBA Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński zostali zatrzymani przez policjantów, którzy weszli do Pałacu Prezydenckiego i wykonali sądowy nakaz aresztowania. Polityków przewieziono do aresztu śledczego Warszawa-Grochów, gdzie od tamtej pory przebywają. Żona jednego z nich wystosowała apel do posłów PiS-u.