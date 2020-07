Kim Kardashian chce kolejne dziecko. Tym razem adoptuje

Kim Kardashian adoptuje piąte dziecko

Niewątpliwie Kim Kardashian stać na to, aby wychowywać pięcioro dzieci. Pytanie tylko, czy w dobie koronawirusa celebrytce uda się tak szybko, jak planuje, doprowadzić do powiększenia rodziny. I czy Kim i Kanye faktycznie są zgodni co do adopcyjnego pomysłu. W ostatnich tygodniach w internecie krążyły plotki o rychłym rozwodzie słynnej pary. Kim uciszyła je,publikując parę zdjęc z mężem, zrobionych na ich rancho w Wyoming. Czy wyobrażacie sobie Kardashian w roli kobiety z prerii?