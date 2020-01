Kim Kardashian je śniadanie z całą rodziną. To "poranne szaleństwo"

Kim Kardashian ostatnio zaprzeczyła plotkom, że głodzi swoje dzieci. Żeby fani nie mieli wątpliwości, opublikowała zdjęcie z rodzinnego śniadania.

Kanye West i Kim Kardashian skupiają się na tym, co chce przekazać im młody Saint, podczas gdy North trzyma pod pachą psa. Psalm i Chicago patrzą w obiektyw i choć są najmłodsi, zdają się najbardziej spokojni.

Stół zastawiony jest owocami, jajkami, płatkami i kiełbaskami. "Poranne szaleństwo" - podpisała swój post Kim Kardashian, a jedna z fanek poprawiła ją: "To nie szaleństwo, to rzeczywistość". Natomiast według jej siostry Khloe, to nie szaleństwo, tylko szczęście.