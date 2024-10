Kim Kardashian pozuje w prześwitach. Sukienka tylko dla odważnych

Można ją lubić lub nie i oceniać to, jak wkupiła się w celebrycki świat. Jednak trzeba przyznać, że w efekcie stworzyła prawdziwe imperium.

Celebrytka wyeksponowała w ten sposób czarną, zabudowaną bieliznę i wpisała się w najgorętsze trendy. Trzeba przyznać, że to opcja dla odważnych kobiet, które nie boją się modowych eksperymentów. Stylizacja Kardashianki została uzupełniona jedynie białymi czółenkami na obcasach.

