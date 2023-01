Kim Kardashian w srebrnej satynie. Szlafrokowa stylizacja to hit czy kit?

Kim Kardashian pokochała projekty Magdy Butrym

Choć piżamowa stylizacja Kim Kardashian może wzbudzać mieszane uczucia, to na pochwałę - bez wątpienia - zasługuje look celebrytki sprzed kilku dni, w którym pojawiła się w Harvard Business School. Kardashian miała na sobie długi, skórzany płaszcz, do którego dobrała rękawiczki z takiego samego materiału. Lecz najważniejszym elementem był tutaj prążkowany garnitur z atelier Polki – Magdy Butrym. To kolejny sukces projektantki. Do grona jej fanek należą już m.in. Kylie Jenner, Hailey Bieber, Jennifer Lopez, Rihanna czy Lady Gaga.