Kinga Duda i Kasia Tusk mają bardzo podobny gust. Modowe inspiracje

Dzień wyborów, to nie tylko czas na spełnienie swojego obowiązku obywatelskiego, ale swego rodzaju pokaz mody. Gwiazdy i osoby ze świata polityki prześcigają się w stylizacjach. W tym roku w pamięci zostanie nam kreacja Małgorzaty Kożuchowskiej, Małgorzaty Pietrzak czy Julii Wieniawy.

Kinga Duda i Katarzyna Tusk – stylizacje

Przy urnach nie mogło zabraknąć córek znanych polityków. I tak mogliśmy podziwiać stylizacje Kingi Dudy czy Katarzyny Tusk. Obie panie wypadły rewelacyjnie, a ich stylizacje były bardzo podobne do siebie.

Zdecydowały się na sukienki dwurzędową. Postawiły również na stonowane kolory. Biel i kamelowy brąz to odcienie, które nigdy nie wychodzą z mody. Można powiedzieć, że obie panie wiedzą, co w modzie piszczy i śledzą najnowsze trendy. Potrafią podkreślić swoje sylwetki i dobrać strój stosownie do okazji.