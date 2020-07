Wybory 2020. Hanna Lis oddała już swój głos

Wybory prezydenckie 2020 niedługo przejdą do historii. To właśnie dziś od 7:00 do 21:00 można oddać głos na jednego z kandydatów ubiegających się o urząd prezydenta Polski i zdecydować o tym, jak będzie wyglądała przyszłość kraju przez kolejne 5 lat. Hanna Lis dała przykład rodakom i z samego rana udała się do urny wyborczej. Z pewnością nikt jej nie rozpoznał.