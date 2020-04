Kinga Duda ma chłopaka. Andrzej Duda rozwiał wątpliwości

Andrzej Duda ostatnio odpowiadał na pytania internautów w relacji na żywo na Facebooku. Jeden był na tyle odważny, że zapytał o status związku córki prezydenta, Kingi. O dziwo, głowa państwa nie zostawiła tego bez reakcji.

Andrzej Duda postanowił rozwiać wątpliwości dotyczące aktualnej sytuacji w kraju. Zrobił to za pośrednictwem mediów społecznościowych, gdzie odbyła się relacja na żywo. Każdy, kto chciał, mógł zadać prezydentowi pytanie. Oczywiście, trudno było mu odpowiedzieć na każde – nowe pojawiało się co kilka sekund. Do wielu jednak zdążył się odnieść.

Nawet do tego, czy jego córka Kinga jest wolna. Pytanie padło ze strony internauty, któremu młoda prawniczka wyraźnie wpadła w oko, bo zaproponował nawet, że chętnie zostanie jej chłopakiem. Co na to prezydent? Ku zaskoczeniu wszystkich, nie tylko nie pominął tego pytania, ale jeszcze dość szczegółowo opisał, co dzieje się w życiu uczuciowym Kingi.

Kinga Duda – czy ma chłopaka?

– Jest osobą dorosłą, samodzielną, nie jest jeszcze zamężna, ma chłopaka, jest z nim szczęśliwa o ile wiem, ale zawsze pan może próbować – odpowiedział Andrzej Duda i szczerze się zaśmiał.

Kinga Duda stroni od mediów i skupia się na karierze zawodowej. W listopadzie 2019 r. rozpoczęła staż w jednej z najlepszych kancelarii w kraju – Maruta Wachta. Współpracę na stanowisku Junior Associate (młodszego prawnika) zakończyła, zgodnie z założeniami, w styczniu. Później przeniosła się do Londynu i tam, w ramach wygranej w prestiżowym konkursie, dalej uczy się fachu. Niewiele wiadomo o jej życiu prywatnym, przez jakiś czas jednak łączono ją z aktorem Maciejem Musiałem.

Chcemy podziękować wszystkim ludziom, którzy walczą ze skutkami koronawirusa. Ich nazwiska nie są publicznie znane, a twarze mają skryte pod maskami. To m.in. pracownicy służby zdrowia oraz sklepów i aptek, stróże porządku, kurierzy i przewoźnicy. Krótkie, kilkusekundowe nagranie z indywidualnym podziękowaniem zwykłym bohaterom można przesyłać pod adres e-mail: dziekujebohaterom@wp.pl. Mogą to być oklaski, gest, słowo „dziękuję”, nagranie kwiatów, laurki lub linki do filmów umieszczonych w serwisie YouTube lub publicznych postów na Facebooku. Materiały umieszczone na FB należy oznaczać hashtagiem #dziekujebohaterom. Wszystkie filmy zostaną wyemitowane na specjalnie uruchomionym kanale w WP Pilot.

Zobacz także: Smacznego na dzień dobry! Odcinek 1: przepis na pyszne pancakes