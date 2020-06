Kinga Duda spełnia marzenia w Londynie. Tak wyglądała jej droga na prestiżowy staż

Kingę Dudę na trzy miesiące – w ramach stażu – zatrudniła najlepsza kancelaria w kraju, Maruta Wachta. Sama Kinga poinformowała o tym na platformie zawodowej LinkedIn. Mimo że dziś pracuje w Londynie, nawet tam nie chwali się, co to za miejsce. Wiadomo jednak, że tę pracę zawdzięcza wygranej w konkursie arbitrażowym dla przyszłych prawników – Vis Moot.

"Willem C. Vis Moot to jeden z największych i najbardziej prestiżowych konkursów dla studentów prawa na świecie. Konkurs niejednokrotnie, ze względu na liczbę uczestników oraz rozmach organizacyjny, nazywany jest 'Igrzyskami Olimpijskimi' studentów prawa – obecnie w konkursie bierze udział ok. 300 reprezentacji z ok. 80 krajów" – czytamy w opisie.