Agata Kornhauser-Duda blokuje komentarze na Instagramie. Znany jest powód

Na oficjalnym profilu Agaty Korhauser-Dudy jest 89 postów, które dokumentują jej działalność w roli pierwszej damy. Konto ma ponad 25,9 tys. obserwujących. Do tej pory internauci ochoczo komentowali jej posty. Od kilku dni nie mają tej możliwości, a wcześniejsze ich wpisy zostały usunięte.

Pierwsza dama usunęła możliwość komentowania

Zdaniem Artura Rogulskiego, konsultanta ds. mediów społecznościowych nie ma w tym nic złego. — W serwisach społecznościowych są miliony anonimowych profili, których właściciele tylko czekają, aby rzucić fałszywymi oskarżeniami czy dać upust swojej złości. (...) Media społecznościowe dają możliwość zarówno dwu jak i jednokierunkowej komunikacji. Nie można mieć pretensji, że ktoś decyduje się wyłącznie na to drugie rozwiązanie — powiedział w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl.

Prezydent Andrzej Duda wybrał dwukierunkową komunikację. Dlaczego zatem pierwsza dama nie chce komunikować się z wyborcami? Okazuje się, że źródło problemu może leżeć gdzie indziej. Portal plotek.pl dotarł do osoby z Kancelarii RP. " Z tego, co wiem, to przyczyną był troll, który pojawił się na profilu. Stąd wniknęła ta decyzja" - czytamy.