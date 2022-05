Patricia Kazadi walczyła z depresją i myślami samobójczymi. "Hejt dołożył swoje"

- Pierwszy raz publicznie przyznałam się do swoich słabości, kiedy wypłynęła sytuacja z bikini i bodyshamingiem. To, z czym się spotkałam, przeszło moje oczekiwania. Do dzisiaj ludzie spotykają mnie na ulicy i mówią, że mnie kochają i chcą, żebym wróciła do telewizji - mówiła w rozmowie z Oskarem Netkowskim.