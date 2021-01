Kinga Rusin krytykuje postawę Krystyny Pawłowicz. Dziennikarka utworzyła specjalny hasztag

Nie wszyscy Polacy potrafią być dumni z działalności Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Krystyna Pawłowicz, była posłanka a obecnie sędzia Trybunału Konstytucyjnego, zadeklarowała, że nie wrzuci pieniędzy do tzw. WOŚP-owej puszki.

"Brońmy WOŚP przed Pawłowicz i podobnymi! Krystyna Pawłowicz napluła na WOŚP i Jurka Owsiaka. Szczuje ludzi na człowieka-instytucję, który czyni dobro, co jej najwyraźniej nie w smak. Uderzając w WOŚP, bezcześci nasze dobro narodowe" - podkreśliła.

Ponadto Kinga Rusin powróciła wspomnieniami do ubiegłorocznej jesieni. "Pawłowicz podpaliła już raz Polskę w październiku, wydając wraz z kolegami wyrok TK skazujący kobiety na cierpienie rodzenia półmartwych, zdeformowanych płodów. To okrucieństwo doprowadziło do największych demonstracji ulicznych od czasu odzyskania wolnej Polski w 1989 roku" - alarmowała dziennikarka.