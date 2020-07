Kinga Rusin w bikini. Pokazała zdjęcie z plaży i zaczęła się burza

Kinga Rusin jest w życiowej formie. Tak można stwierdzić, patrząc na zdjęcie, które kilka dni temu opublikowała na swoim profilu na Instagramie. Plaża, słońce i gwiazda TVN-u w białym bikini. W oczy od razu rzuca się wysportowana, smukła i umięśniona sylwetka Rusin. Widać, że prezenterka regularnie trenuje. I choć należałoby pogratulować, w komentarzach pod postem rozpętała się burza. Okazuje się, że nie wszystkim przypadła do gustu atletyczna sylwetka 49-latki.

Kinga Rusin: komentarze pod zdjęciem w bikini

"Nie hejtuję. Jest ładna, ale ta figura jej nie pasuje, wygląda jak facet - No chyba że takie ujęcie" – piszą fani gwiazdy. "Nie ten wiek na takie stroje... Nawet leży inaczej niż powinien... Mnie nie przekonuje..." – dodawali inni. Wśród krytycznych głosów pojawiały się też komentarze w stylu: "No tak. Trzeba się pastwić. Nie można pogratulować fajnej sylwetki bez zwisających schabów. Zapraszam wszystkie miłe komentujące znawczynie kobiecego piękna, by swoje fotki tak powstawiały – zachęcała jedna z internautek. "Czytam i nie wierzę, wyleję sobie wiadro pomyj z rana, a dzień staje się lepszy. Straszne – dosadnie dodaje inna.