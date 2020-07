Kinga Rusin w kremowej sukience na lato 2020 z sieciówki. Wiemy, ile kosztowała

Kinga Rusin zdecydowanie wie, co w modzie piszczy. Jej stylizacje zawsze są szeroko komentowane i to w pozytywnym wydźwięku. Dziennikarka najlepiej czuje się w eleganckich stylizacjach, ale przełamanych casualowym stylem. Chociaż na planie zazwyczaj widzimy ją w szpilkach, to nie boi się również wystąpić w dresie. Jest inspiracją dla wielu kobiet, a produkty, które poleca, wyprzedają się w kilka godzin!