Wybory 2020. Kinga Rusin, Marcin Meller i Barbara Nowacka oddali już głos

Już od 7:00 aż do 21:00 będzie można oddać swój głos na jednego z kandydatów ubiegającego się o urząd prezydenta Polski. W mediach społecznościowych pojawia się wiele zdjęć dumnych obywateli, którzy spełnili swój obowiązek i wzięli udział w głosowaniu. Również gwiazdy publikują zdjęcia przed lokalami wyborczymi lub z kratą do głosowania. W ten sposób chcą zachęcić do oddania głosu.