Kładziesz papier na desce? Lepiej tego nie rób

Papier toaletowy chłonie bakterie jak gąbka

To jeszcze nie wszystko. W każdej toalecie papier znajduje się bardzo blisko sedesu – idealnie w zasięgu ręki, żeby było łatwo po niego sięgnąć. A to oznacza, że rolka papieru znajduje się w zasięgu rozbryzgu, gdy spuszczamy wodę. Trudno uwierzyć, żeby w publicznej toalecie przed spuszczeniem wody ktokolwiek opuszczał deskę, skoro większość osób nie robi tego nawet w domu. Tymczasem podczas każdego spłukania z muszli wraz z kroplami wody wyrzucane są na zewnątrz bakterie, które następnie osiadają na rolce papieru toaletowego. Samo użycie papieru jest więc groźne dla zdrowia, a co dopiero wykładanie nim całej powierzchni deski sedesowej.