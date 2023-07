Nagminny błąd z ręcznikiem. Bakterie namnażają się błyskawicznie

Jak dbać o ręczniki?

Jeśli zależy ci na tym, żeby twoja skóra i cera były w możliwie jak najlepszej kondycji, zwróć uwagę na to, jak pierzesz i przechowujesz ręczniki. Ponieważ mają one kontakt z licznymi bakteriami, powinniśmy prać je po trzech dniach używania w temperaturze nie mniejszej niż 60 stopni Celsjusza. Do prania warto dodać cztery łyżki sody oczyszczonej i octu. Substancje te działają bowiem antybakteryjnie. Suche i wyprane ręczniki powinniśmy przechowywać w szafie. Dzięki temu nie będą osadzać się na nich bakterie czy kurz, które to później przenosimy na skórę.