Wakacyjne wymiany mieszkaniami. "Z Bułgarii jedziemy do Turcji, a stamtąd na wymianę do Grecji"

- Home exchange to nie tylko tanie podróżowanie, ale też nauka szacunku do rzeczy, które należą do innych, do utrzymywania po sobie porządku. To cała filozofia, w której uczymy się, jak funkcjonować w społeczeństwie - twierdzi Jagoda Zajkowska, która od kilku lat podróżuje w ten sposób z dwójką dzieci. Obecnie przebywa z nimi w Bułgarii.