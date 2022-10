Klasa sama w sobie. Elegancka stylizacja Anny Kalczyńskiej to kompilacja trendów na jesień 2022

Anna Kalczyńska doskonale zna się na jesiennych trendach

Tym razem Anna Kalczyńska wybrała się do pracy w idealnej stylizacji na jesień, mocno osadzonej w aktualnych trendach. Prowadząca programu porannego postawiła na klasykę – białą koszulę oraz długi, czarny płaszcz. Do tego założyła spodnie palazzo o ciepłym odcieniu beżu. To elegancki model z wysokim stanem i bardzo szerokimi nogawkami, o który biją się fashionistki. Kalczyńska uzupełniła stylizację cienkim, czarnym paskiem oraz dużą torbą shopper w tym samym kolorze. Wisienką na torcie były czarne, skórzane mokasyny z traperową podeszwą i złotym zdobieniem, które są absolutnym hitem na jesień 2022.