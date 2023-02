Klasyki na każdą kieszeń. Jak stworzyć szafę kapsułową?

Nie mam się w co ubrać… jeżeli choć raz zdarzyło ci się wypowiedzieć to zdanie, to znaczy, że warto pomyśleć o szafie kapsułowej. Od razu uprzedzamy: to nie żaden mebel, lecz filozofia, która obiecuje większą przestrzeń i harmonię w garderobie. A to wszystko dzięki precyzyjnie wybranym ubraniom i dodatkom. Chodzi o to, by za pomocą ograniczonej ilości bazowych (i modnych) rzeczy można było stworzyć dowolną liczbę stylizacji. Kto wymyślił ten patent? Była to Susie Faux, właścicielka londyńskiego butiku, która w latach 70. XX w. proponowała swoim klientkom stworzenie tzw. capsule wardrobe. Jeśli ty też marzysz o stworzeniu kompaktowej garderoby, zobacz ponadczasowe propozycje, które znaleźliśmy na Zalando.