Klaudia El Dursi o powrocie do Polski i obowiązkowej kwarantannie. "Przychodzili codziennie"

Klaudia El Dursi jako prowadząca program "Hotel Paradise" spędziła trzy miesiące na Bali. Przez pandemię koronawirusa jej pobyt się przedłużył. Teraz w rozmowie z Michałem Misiorekiem obaliła mity, jakie narosły wokół tej podróży. Wbrew temu, co donosiły niektóre plotkarskie media, wcale nie ugrzęzła na wyspie. – Całe szczęście, niemal w ogóle. Planowo miałam wracać 23 marca, a przez wszystkie zawirowania wracałam dzień później. Miałyśmy z mamą szczęście, że LOT zorganizował tak szybko samolot z Bali do Polski – wyjaśniła na łamach Plejady.

Modelka przyznała jednak, że przeżyła moment grozy, gdy dowiedziała się, że loty zostają odwołane, a granice poszczególnych państw się zamykają. – Nie miałam pojęcia, kiedy będę mogła wrócić do Polski. Bałam się, że mocno przeciągnie się to w czasie. Na szczęście szybko okazało się, że niebawem pojawi się samolot podstawiony – stwierdziła.

Przeraził ją również widok, który ujrzała, gdy przyleciała do Polski. Okazało się, że na pokładzie samolotu było 9 osób z gorączką. – Od razu zostali oni zabrani do karetek. To było niezwykle stresujące. Byliśmy zamknięci z tymi ludźmi przez kilkanaście godzin w samolocie. Oni kichali, smarkali i kaszleli. Byłyśmy z mamą wystraszone – wyjawiła.