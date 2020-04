Klaudia El Dursi z dziećmi. Opis zdjęcia mówi wszystko

Klaudia El Dursi wróciła z Bali i odbywa kwarantannę w domu. Wobec prowadzącej "Hotel Paradise" zastosowano szczególne środki ochrony. Modelka jest zobowiązana do regularnego zdawania raportów o swoim samopoczuciu bydgoskiej policji. Nie jest jednak w tym sama. W kwarantannie towarzyszą jej bliscy.

Klaudia El Dursi – dzieci

Klaudia El Dursi jest matką dwóch chłopców - Dawida oraz Jasia. Drugie dziecko modelka ma ze swoim obecnym partnerem, z którym związana jest od kilku lat. To właśnie z nimi zapozowała do zdjęć, które oglądamy na jej profilu na Instagramie.

Widać, że chłopcy bardzo stęsknili się za ukochaną mamą i ona za nim też. Z powodu koronawirusa El Dursi musiała przedłużyć swój pobyt na indonezyjskiej wyspie Bali, gdzie kręciła program "Hotel Paradise". Nie ukrywała przed internautami złości i rozczarowania z tego powodu. Teraz jest już spokojna – z dziećmi i partnerem u boku. I to pomimo że musi przebywać w domu i nie wolno jej wychodzić na zewnątrz. Jej komentarz pod nowymi fotografiami mówi wszystko: "Razem". W niecałe pół godziny od publikacji, zdjęcia polubiło ponad 20 tys. osób.

Chcemy podziękować wszystkim ludziom, którzy walczą ze skutkami koronawirusa. Ich nazwiska nie są publicznie znane, a twarze mają skryte pod maskami. To m.in. pracownicy służby zdrowia oraz sklepów i aptek, stróże porządku, kurierzy i przewoźnicy. Krótkie, kilkusekundowe nagranie z indywidualnym podziękowaniem zwykłym bohaterom można przesyłać pod adres e-mail: dziekujebohaterom@wp.pl. Mogą to być oklaski, gest, słowo „dziękuję”, nagranie kwiatów, laurki lub linki do filmów umieszczonych w serwisie YouTube lub publicznych postów na Facebooku. Materiały umieszczone na FB należy oznaczać hashtagiem #dziekujebohaterom. Wszystkie filmy zostaną wyemitowane na specjalnie uruchomionym kanale w WP Pilot.