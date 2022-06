Klaudia El Dursi pokazała zdjęcie obiadu. Na pierwszy rzut oka może budzić kontrowersje

– Ogólnie tak na co dzień unikam węglowodanów, jakby nie są mi one potrzebne, Nauczyłam się żyć omijając te wszystkie bułeczki, chlebeczki, ziemniaczki. Stawiam na warzywa, na owoce, ale to nie jest jakaś konkretna dieta. Ja też specyficznie jem przez wzgląd na to, że mam dużo nietolerancji pokarmowych. (…) Nie jem żadnych mlecznych rzeczy, ale jakby wszystko w ramach rozsądku. Nie katuje się, nie mam żadnych specjalnych, restrykcyjnych diet – powiedziała Klaudia El Dursi w rozmowie z "Party".