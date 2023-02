Klaudia El Dursi pozuje na śniegu w zaskakującym stroju. Nie za zimno?

Internauci komentują strój Klaudii El Dursi

Instagramowy post El Dursi wzbudził emocje wśród internautów. Jedni komplementowali jej wygląd. "Z tym pięknem to pani przesadziła", "Mega fotki", "Wyglądasz niesamowicie", "Jest perfekcyjnie", "Śnieg topnieje" – czytamy. Inni przejęli się jej strojem. "Nie było za zimno?", "Oj chyba zmarzłaś, ale fotki cudne", "Mnie to by już 100 razy przewiało", "No faktycznie ubranie na zimę jak nic. Najważniejsze dobre zdjęcie, a później grypa" – pisali. Mamy nadzieję, że sesja zdjęciowa nie trwała zbyt długo.