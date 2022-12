Klientka wróciła po miesiącu. Jedno spojrzenie i stylistka wiedziała wszystko o jej higienie

Często plotki zasłyszane w salonie kosmetycznym są cenniejsze niż inne. Mają bowiem niezwykły łącznik - pracowniczki takich miejsc, które są na bieżąco z życiem wszystkich swoich klientek. Stylistki niewiele mówią jednak o swoich spostrzeżeniach czy uwagach, nie chcąc nikogo urazić. A co naprawdę myślą? Otóż jednego większość klientek i klientów powinna się wstydzić - najczęściej powtarzającą się "przypadłością" jest brak dbałości o higienę - i to nie tylko przed pojawieniem się w salonie manicure, ale również na co dzień.