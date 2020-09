WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Kłopotliwa kobieca dolegliwość. Sprawdź, czy dotyczy także ciebie Suchość pochwy to dolegliwość najczęściej kojarzona z wiekiem menopauzalnym i pomenopauzalnym. Okazuje się, że prawie co druga kobieta, która skończyła 45 lat, zmaga się z tym problemem. Jednak może on dotyczyć również młodszych pań – nawet dwudziestolatek! Podziel się Okazuje się, że prawie co druga kobieta, która skończyła 45 lat, zmaga się z tym problemem. Jednak może on dotyczyć również młodszych pań – nawet dwudziestolatek (Pexels) Czym jest suchość pochwy? Suchość pochwy to nic innego, jak wydzielanie zbyt małej ilości śluzu w pochwie. Sprawia to, że jej nawilżenie zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz nie jest wystarczające. Śluz pełni funkcję ochronną. Zatrzymuje drobnoustroje chorobotwórcze i nie pozwala na ich namnażanie. Wspomaga również odbywanie stosunków seksualnych. Jeśli śluzu jest za mało, pojawia się suchość pochwy, która staje się przyczyną przykrych dolegliwości. Jakie są przyczyny suchości pochwy? Ilość wydzielanej w pochwie wydzieliny jest ściśle związana z pracą hormonów, szczególnie estrogenów. W okresie menopauzy ściany pochwy stają się cieńsze, mniej elastyczne, a bardziej wrażliwe. Zmniejsza się produkcja żeńskich hormonów płciowych, a co za tym idzie – w pochwie pojawia się mniej śluzu. Wtedy właśnie mówimy o suchości pochwy. Dolegliwość ta pojawia się jednak również u młodszych kobiet, które mają problem z hormonami. Dzieje się tak m.in. w czasie ciąży, podczas karmienia piersią, w wyniku infekcji intymnych, stosowania hormonalnych środków antykoncepcyjnych, po operacjach jajników albo macicy. Czasami problem pojawia się jako uboczny skutek terapii rakowej: chemioterapii, radioterapii lub zażywania leków. Okazuje się, że palenie wyrobów tytoniowych, spożywanie alkoholu, stres czy też leki przeciwalergiczne lub przeciwdepresyjne też mogą niekorzystnie wpływać na poziom nawilżenia pochwy. Do zmniejszonego wydzielania estrogenów może również dochodzić na skutek nieodpowiedniej diety, korzystania z perfumowanych wkładek, środków higienicznych albo płynów do prania. Jakie problemy towarzyszą suchości pochwy? Suchość pochwy sprawia, że kobieta czuje duży dyskomfort w codziennym funkcjonowaniu. Nie chodzi tylko o świąd i pieczenie okolic intymnych, ale również o ból, który pojawia się nawet podczas chodzenia. Czasami odczuwany jest ucisk albo pulsowanie w pochwie czy nawet upławy lub krwawienie. Dodatkowo suchość pochwy może wiązać się z dolegliwościami ze strony układu moczowego, m.in. zwiększone parcie na mocz. Częstym problemem kobiet o zmniejszonej produkcji śluzu w pochwie jest ból podczas stosunku. Panie zwykle nie mogą osiągnąć orgazmu i nie czerpią satysfakcji ze współżycia. Obawiają się seksu i unikają go. Niestety, temat ten jest dla nich trudny, więc najczęściej nie poruszają go ze swoim partnerem, który nie rozumie, dlaczego kobieta coraz częściej nie ma nastroju i nie chce zbliżenia. Prowadzi to do sprzeczek. Każda z dolegliwości towarzyszących suchości pochwy wpływa negatywnie na psychikę kobiety. Jak sobie radzić z suchością pochwy? W zależności od tego, co jest przyczyną suchości pochwy, należy wdrożyć odpowiednie leczenie. Wtedy radość i zadowolenie z codziennego funkcjonowania, a także z życia seksualnego, powrócą. Jeśli dolegliwość pojawiła się wskutek infekcji intymnej, konieczne jest zastosowanie preparatów, które zaleci ginekolog w celu jej wyleczenia. Jeśli problemem jest stosowana antykoncepcja, warto zmienić pigułki. W przypadku menopauzy u połowy pacjentek sprawdza się hormonalna terapia zastępcza. Można też stosować czopki albo kremy dopochwowe zawierające hormony. Zazwyczaj są one dostępne na receptę. Niektóre panie nie chcą lub nie mogą stosować środków z hormonami. Wtedy mogą skorzystać z takich, które ich nie zawierają i które można zakupić bez recepty, np. z intymnego kremu nawilżającego Vagisan. Łagodzi on dolegliwości pojawiające się na skutek suchości pochwy. Tego rodzaju kremy można stosować przed stosunkiem, by w bezpieczny sposób nawilżyć okolice intymne. W ostatnich latach coraz większym powodzeniem cieszą się zabiegi medycyny estetycznej. Polegają one na stymulacji produkcji śluzu w pochwie poprzez laser, ostrzykiwanie osoczem albo kwasem hialuronowym. Tego rodzaju działania poprawiają ukrwienie błony, elastyczność ścianek pochwy oraz syntezę kolagenu. Suchość pochwy i dolegliwości z nią związane nie muszą więc w żaden sposób ograniczać kobiet. Zastosowanie odpowiedniego sposobu leczenia pomoże zlikwidować dyskomfort i odzyskać radość ze współżycia.