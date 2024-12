Kłótnia, kompromis czy wycofanie? Czy Polacy potrafią się dogadać?

Wyniki badań pokazują, że mamy potencjał, by łączyć siły w ważnych chwilach, ale edukacja i dialog pozostają kluczowe dla budowania bardziej otwartego społeczeństwa. "Dlatego w ramach prowadzonej przez nas kampanii Worlds Together połączyliśmy siły z Fundacją Nowej Wspólnoty, której misją jest przeciwdziałanie polaryzacji w Polsce. Zorganizowaliśmy serię otwartych Treningów Dobrej Rozmowy, podczas których uczestnicy uczyli się w jaki sposób rozmawiać z szacunkiem do innych, mimo różnić w poglądach. Treningi przeszło także ponad 100 naszych pracowników z różnych działów i lokalizacji. Spotkania te pomagają budować porozumienie, wspólnotę i współpracę tak niezbędną do rozwoju społeczeństwa. Czasami wystarczy na chwilę zmienić punkt widzenia, żeby nam wszystkim żyło się lepiej" – dodaje Magdalena Brzezińska, dyrektorka ds. korporacyjnych w Grupie Żywiec.