Kobieta zrobiła przykrość pannie młodej. Złamała niepisaną zasadę

Panna młoda była zawiedziona

Ślub to jedno z najważniejszych momentów w życiu każdego człowieka. Wiele par dwoi się i troi, aby sprostać oczekiwaniom gości i zorganizować wspaniałe przyjęcie, które ludzie zapamiętają na lata. Oprócz tego, że to bardzo szczęśliwy i wyczekiwany moment, to także - jak podkreśla wielu psychologów - jedno z najbardziej stresujących wydarzeń.