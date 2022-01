Kobiety coraz silniejsze na rynku pracy. Opublikowano raport, który to potwierdza

"Jest dobrze, ale może być lepiej"

Zdecydowana większość respondentów (71 proc.) jako czynnik utrudniający awans kobiet wskazała stereotypy i społeczne przyzwyczajenie do tego, że to mężczyźni zajmują wysokie stanowiska w hierarchii zawodowej. "Życzę wszystkim kobietom, by nie bały się sięgać po swoje marzenia. By nigdy nie dały sobie wmówić, że nie są w stanie czegoś zrobić czy osiągnąć, bo są kobietami. Byśmy my – kobiety w biznesie – nie musiały analizować, jakie miejsce możemy w nim zająć, a to, że w nim jesteśmy było sprawą oczywistą. Kiedy patrzę na to, jak wiele w ciągu ostatnich lat osiągnęły kobiety w branży optycznej, czuję dumę. I tej dumy z własnych dokonań życzę każdej z nas" - podsumowuje Justyna Musiałowska-Skrzypek.